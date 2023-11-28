rus
Українська
Рецепты

Просто, вкусно и сытно: Как приготовить картофель запеченный в молоке

Игорь Романько

Как запечь картофель в молоке

Рецепт этой вкусной и ароматной картофельной запеканки прост в приготовлении и не требует особых навыков. Это блюдо удивляет своим легким сливочным вкусом и нежной текстурой картофеля.

Используйте молоко с жирностью не менее 3,2% для лучшего вкуса и текстуры, пишет ТСН. Ниже приведены детали шагов и ингредиентов для приготовления этого блюда.

Читайте также: Идеально на обед: рецепт легкого кукурузного супа

Ингредиенты:

  • Картофель - 1 кг
  • Молоко 3,2% – 500 мл
  • Твердый сыр – 200 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Черный молотый перец
  • Мускатный орех (щепотка)
  • Соль

Приготовление:

  1. Вымойте и очистите картофель, нарежьте его кружочками толщиной 2-3 мм.
  2. Тёртый сыр на большой терке (оставьте 1/4 часть для присыпки сверху).
  3. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
  4. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите картофель равномерным слоем и посыпьте луком.
  5. В миске взбейте яйцо, влейте молоко, добавьте тертый сыр, черный перец, мускатный орех и соль. Хорошо перемешайте и залейте эту молочную смесь картофелем. Разместите кусочки сливочного масла и присыпьте оставленным творогом.
  6. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут, или пока блюдо не станет золотистым и хрустящим.
  7. При подаче посыпьте блюдо свежей зеленью.

Советуем также обратить внимание на рецепт рагу с баклажанами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты