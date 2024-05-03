Простое и доступное средство поможет легко избавиться от запаха мочи в туалете
Уборку в ванной комнате часто достаточно, чтобы устранить общий неприятный запах. Но в некоторых случаях домохозяйствам требуется гораздо более целенаправленный подход.
Запах мочи может быть достаточно стойким. Для удаления неприятного аромата достаточно использовать бритвенную пену, сообщает Express.co.uk.
Нужно взять именно пену для бритья, а не гель, превращающийся в пену. Распылите ее вокруг и оставьте на 20-30 минут.
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Для стойких загрязнений следует оставить пену на несколько часов. После этого также использовать уксус, чтобы окончательно убрать любые неприятные запахи.
В то же время, специалисты призывают отказаться от отбеливателя в таких случаях. Это связано с тем, что отбеливатель вступает в реакцию с мочой, из-за чего выделяется газ.
Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.
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