Простой продукт поможет скрыть седину в волосах: как воспользоваться

От появления седых волос не застрахован ни один человек. Появление седины связано с естественным процессом старения и рядом физиологических и генетических факторов.

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Если вы не хотите окрашивать волосы химической краской, существует ряд натуральных средств, которые могут помочь замаскировать седину, пишет herzindagi.com.

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Следует отметить, что натуральные средства не столь эффективны, как химические краски. Однако они более безопасны для здоровья волос и кожи.

Как покрасить волосы чаем

Нужно взять черный чай, листья розмарина и листья орегано. Листья розмарина и листьев орегано содержат несколько ферментов, восстанавливающих пигмент, меламин в корнях волос, а также укрепляющих их.

Добавьте 2 листика розмарина и 2 листа орегано в 5 чайных ложек черного чая. Отварите их и отставьте остывать. Когда раствор остынет, нанесите его на все волосы и оставьте на час. Смойте обыкновенной водой. Повторяйте эту процедуру раз в неделю, чтобы получить естественные черные и блестящие волосы.

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