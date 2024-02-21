Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Если у вас треугольное лицо, вам повезло, говорят стилисты. Для такой формы лица подходит множество причесок, поэтому вы будете иметь широкий выбор.

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Чтобы подчеркнуть ваши лучшие черты, важно правильно подобрать стрижку, так что эксперты Byrdie предоставили ряд советов, на чем остановить выбор.

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Отмечается, что нужно добавлять объем в области подбородка: слои, углы и мягкие волны помогут сбалансировать ваше лицо.

Избегайте слишком длинных или объемных причесок: они могут сделать ваше лицо визуально еще длиннее.

Выбирайте челку, которая разделена на бок или длинную и мягкую: это поможет смягчить ваши черты.

Вот 10 лучших причесок для женщин с треугольной формой лица:

Угловой боб: эта стрижка очень популярна и отлично подходит для треугольного лица.

Ассиметричный боб: еще один стильный вариант, который поможет вам смотреться элегантно.

Короткая стрижка пикси: смелый и модный выбор, который подчеркнет ваши черты.

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Обрамляющие лицо слои: мягкие слои помогут сбалансировать ваше лицо.

Боб с челкой: челка поможет смягчить ваши черты.

Прическа с волнами: легкая и гладкая прическа, подходящая для любого случая.

Глубокая боковая часть: элегантный и утонченный вариант.

Короткие пляжные волны: непринужденный и стильный выбор.

Высокий конский хвост: подчеркнет вашу красивую форму лица.

Гладкий низкий рыбий хвост: элегантная и женственная прическа.

Не бойтесь экспериментировать с разными прически, чтобы найти ту, которая лучше всего подходит вам.

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