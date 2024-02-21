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Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Былим Елена

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Если у вас треугольное лицо, вам повезло, говорят стилисты. Для такой формы лица подходит множество причесок, поэтому вы будете иметь широкий выбор.

Чтобы подчеркнуть ваши лучшие черты, важно правильно подобрать стрижку, так что эксперты Byrdie предоставили ряд советов, на чем остановить выбор.

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Отмечается, что нужно добавлять объем в области подбородка: слои, углы и мягкие волны помогут сбалансировать ваше лицо.

Избегайте слишком длинных или объемных причесок: они могут сделать ваше лицо визуально еще длиннее.

Выбирайте челку, которая разделена на бок или длинную и мягкую: это поможет смягчить ваши черты.

Вот 10 лучших причесок для женщин с треугольной формой лица:

Угловой боб: эта стрижка очень популярна и отлично подходит для треугольного лица.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Ассиметричный боб: еще один стильный вариант, который поможет вам смотреться элегантно.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Короткая стрижка пикси: смелый и модный выбор, который подчеркнет ваши черты.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

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Обрамляющие лицо слои: мягкие слои помогут сбалансировать ваше лицо.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Боб с челкой: челка поможет смягчить ваши черты.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Прическа с волнами: легкая и гладкая прическа, подходящая для любого случая.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Глубокая боковая часть: элегантный и утонченный вариант.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Короткие пляжные волны: непринужденный и стильный выбор.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Высокий конский хвост: подчеркнет вашу красивую форму лица.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Гладкий низкий рыбий хвост: элегантная и женственная прическа.

Простые и изысканные: эти прически идеально подойдут для женщин с треугольной формой лица (фото)

Не бойтесь экспериментировать с разными прически, чтобы найти ту, которая лучше всего подходит вам.

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