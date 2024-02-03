Простые способы ароматизировать дом, если есть аллергия на химические средства

Со временем даже в идеально нарядном доме может появляться неприятный аромат. Это может быть связано с влажностью, или если в доме есть курильщики, или из-за домашних животных.

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Если у вас аллергия на химические вещества, содержащие аромадифузоры, можно использовать более экономичный и естественный способ, используя подручные ингредиенты. Одним из таких способов есть ароматизация дома апельсином и гвоздикой, пишет SantePlusMag.

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Как ароматизировать дом цитрусовыми

Этот способ называется "янтарным яблоком". Для этого вам понадобятся толстокожий апельсин и горсть гвоздики.

Апельсин промойте и обсушите. Возьмите сухие бутоны гвоздики и поместите в кожуру апельсина. Такой ароматизатор может прослужить от недели до двух. Вы можете разместить его в любой комнате своего дома, чтобы наслаждаться приятным пряным ароматом.

Для ароматизации дома можно использовать эфирные масла. Возьмите распылитель с водой и добавьте внутрь несколько капель любимого эфирного масла. Распылите раствор в комнатах вашего дома.

Пищевая сода. Это натуральное дезодорирующее средство позволит бороться с неприятными запахами и очищать воздух в помещении. Для этого смешайте чашку пищевой соды с 10 каплями эфирного масла по вашему выбору. Чтобы получить больше ароматов, добавьте в эту смесь чайную ложку сушеных ароматных трав, таких как мята или лаванда. Перемешайте ингредиенты и поместите небольшое количество смеси в чашки, расставьте их по комнатам, которые хотите ароматизировать. Вы также можете разместить их в гардеробе или шкафу, чтобы удалить затхлый запах из одежды.

Таким образом, вы можете внести свежесть в свой дом, используя только подручные ингредиенты.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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