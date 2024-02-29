Простые способы открыть фисташки: молоток не нужен

Если вы любите фисташки, но ненавидите бороться с их крепкими скорлупами, вам больше не нужен молоток. Есть несколько простых способов открыть фисташки, даже если у них нет трещины.

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Как сообщает Taste of Home, если на фисташках есть небольшие трещины, то можно использовать скорлупу от другой фисташки. Продвиньте тонкий конец скорлупы в трещину и резко поверните ее.

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Вместо скорлупы можно использовать монету, маленькую компьютерную отвертку, лезвие карманного ножа или кончик ножниц.

Для плотно закрытых фисташек без трещинок в скорлупе можно использовать другой прием. Уложите фисташки на разделочную доску. Накройте их кухонным полотенцем и постучите по ним тяжелым предметом: это может быть размягчитель мяса, скалка или маленькая чугунная сковорода. Но не переусердствуйте, чтобы не раздавить орехи.

Благодаря этим методам вы сможете открыть любую фисташку без труда.

Больше узнать о пользе фисташек вы сможете здесь.

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