Простые способы отстирать смолу из белой или цветной одежды: главное достать скипидар

Пикники, прогулки по лесу и другие развлечения на природе могут обернуться неприятностями – пятна от смолы на одежде довольно сложно отстирать.

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Не паникуйте, ведь благодаря простым советам вы легко избавитесь от липкого и жирного пятна, сохранив любимую одежду. Издание SantePlusMag рекомендует попробовать несколько способов удаления смолы из разных типов тканей.

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Синтетика:

Нанесите несколько капель оливкового масла на загрязненный участок. Дайте ткани впитать масло. Протрите пятно тальком или разрыхлителем. Оставьте на час. Вымойте загрязненное место и смойте теплой водой.

Цветная хлопковая одежда:

Вымыть одежду с хозяйственным мылом, чтобы удалить излишки смолы. Выверните одежду. Смешайте 3/4 спирта с 1/4 скипидара. Смочите вату в растворе и протрите заднюю часть пятна. Оставьте на 15 минут. Смойте теплой водой.

Белая хлопковая одежда:

Смочите ватный диск смесью скипидара и спирта. Протрите пятно до полного исчезновения.

Джинсы:

Заморозьте смолу кубиком льда. Соскребите смолу ножом для масла. Используйте смесь скипидара и спирта, если смола не исчезла. Выстирайте одежду с хозяйственным мылом.

Шерстяная или шелковая одежда:

Смочите ватный диск скипидаром и протрите пятно. Выстирайте одежду вручную с хозяйственным мылом.

Как вывести пятно от смолы из цветной кожаной одежды?

Смочите вату спиртом и потрите пятно. Предварительно проведите тест на незаметном участке.

Как вывести засохшее смоляное пятно?

Нагрейте пятно феном (осторожно!), чтобы растопить смолу. Удалите ее ватой, смоченной в ацетоне.

Благодаря этим советам вы сможете легко удалить пятна от смолы из одежды и сохранить ее чистоту и красоту.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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