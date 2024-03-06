Противораковые продукты: предотвращают образование опухолей

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Ликопин – мощнейшее антираковое вещество. Это витаминоподобное соединение, которое относят к группе каротиноидов. Он определяет ярко - красную и оранжевую окраску плодов разных растений. Этот пигмент является одним из самых эффективных антиоксидантов среди всех известных витаминов на сегодняшний день. Ликопинсодержащие продукты защищают клетки организма от разрушительного действия свободных радикалов (профилактика онкологических заболеваний) и предотвращают развитие атеросклероза (сердечно-сосудистых заболеваний).

Известно Гарвардское исследование, в ходе которого 50 тыс. мужчин принимали томаты 10 и более раз в неделю и как результат имели снижение риска развития рака простаты на 34-37%. Клинические исследования, проводимые в отношение рака простаты показали, что применение натурального ликопина значительно снижает скорость роста раковых клеток.

В летний период людям с ишемической болезни сердца и инсультами в анамнезе необходимо регулярно включать свежие томаты и арбузы в свой рацион. Ликопин имеет свойство эффективно снижать показатели "плохого" холестерина крови, "очищать" сосудистый эндотелий и повышать эластичность капилляров.

Особенность именно томатного ликопина в том, что он не разрушается при термической обработке и сохраняется и концентрируется во всех томатных продуктах: кетчуп, томатная паста, томатный сок. Поэтому есть смысл заготавливать томатные продукты на зиму и регулярно употреблять томатные соусы в холодное время года.

Средний показатель ликопина в европейском меню содержит 0,6-1,6 мг ликопина в сутки. Оптимальным же считается употребление около 5-7 мг ликопина в сутки.

Продукты – лидеры по содержанию ликопина:

Шиповник – 6800 мкг Арбуз – 4532 мкг Томаты – 2573 мкг (оранжевые и желтые сорта содержат больше ликопина чем красные) Папайя – 1828 мкг Грейпфрут – 1419 мкг Хурма – 159

Стоит отметить, что богатые ликопином продукты имеют в своем составе значительное количество фруктовых сахаров, поэтому оптимально употреблять их в первой половине дня.