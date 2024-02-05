Проверенное народное средство против вирусных угроз

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Имбирный корень, именно его мы ценим в растении, традиционно используется для лечения простуды. Польза объясняется преимущественно отхаркивающим, разогревающим эффектом, а также легким антимикробным действием его компонентов. Отмечу, что речь не идет о повышении иммунитета.

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Імбир стимулює роботу травної системи - покращує процеси травлення їжі, перешкоджає скупченню газів, має спазмолітичний та легкий жовчогінний ефект. Корінь імбиру зменшує нудоту, чим би вона не була викликана - морською хворобою, вагітністю або отруєнням.

Завдяки знеболюючим, протизапальним та протинабряковим властивостям компонентів імбиру полегшує стан пацієнтів з мігренню і ревматичним артритом.

А ще імбир може зменшити відчуття голоду. Саме завдяки цій властивості, а не за рахунок міфічного "спалювання жиру" він може допомогти людям, які хочуть нормалізувати свою вагу. В цьому випадку імбирний чай рекомендую пити кілька разів на день між прийомами їжі.

Чим корисний імбир?

Позитивними властивостями імбир зобов'язаний ефірним оліям, їх в кореневищі до 3%. Містяться в імбирі і вітаміни, і мінерали, і амінокислоти. Але за рахунок великої кількості речовин, що подразнюють слизові, з'їсти свіжого кореня імбиру багато неможливо, та й шкідливо. Тому як джерело вітамінів і мінералів його розглядати не доводиться.

Одна з можливостей з'їсти імбиру більше це використовувати його як звичайний маринований овоч. Це традиційний японський продукт. Всі корисні властивості зберігаються, маринування пом'якшує його пекучий смак. Але він містить оцет. Тому маринований імбир - це не їжа, а може стати добавкою до страви. Використовують його трохи, маленькими шматочками.

Як вживати імбир?

Іноді можна просто пожувати шматочок свіжого кореня. Це допомагає при застуді, проблемах з ротовою порожниною або для попередження нападу нудоти.

З лікувальною метою використовують імбирний напій. Заварювати корінь легко - і сам по собі, або з чаєм, зеленим чи чорним. У напій часто додають м'яту, лимон, смородиновий лист, червоний пекучий перець. Імбирний чай популярний напій в холодну пору, коли потрібно швидко зігрітися. У кулінарії корінь використовують як приправу для приготування страв.

Коли читаєш про лікувальні властивості імбиру, здається, що це панацея, хочеться бігти за ним в магазин і поїсти його в своє задоволення. Нічого не вийде! Свіжого кореня багато не з'їси, до того ж його непомірне споживання може викликати алергію, шлункові кольки і інші неприємні симптоми, з якими імбир покликаний боротися. Це стосується і напоїв. Не зловживайте, використовуйте не більше 2-3 чашок в день.

Корінь імбиру - перевірений народний засіб. Слід знати про його користь.