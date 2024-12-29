Проверьте, есть ли ваш любимец в списке: названы ТОП-5 самых непослушных пород собак 2024 года (фото)

Собака является одним из самых любимых животных для домашнего содержания. Многие породы отличаются легкостью в дрессировке, общительностью и способностью быстро находить "общий язык" с людьми.

Впрочем, среди всех домашних любимцев есть те, которые отличаются своим упрямством и сложностью в воспитании. Портал Ехргеѕѕ со ссылкой на анализ компании ManyPets назвал пять пород собак, которые считаются наиболее непослушными.

"Хотя неприятные моменты вызывают улыбки, они также могут привести к неожиданным визитам к ветеринару", – отметил директор по предложениям и аналитике ManyPets Стивен О'Каллаган.

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Этот список возглавляет лабрадор. Эту породу считают одной из самых непослушных.

Лабрадор. Источник: · Pixabay

К озорным породам относят и кокерпу. Это гибрид, полученный от скрещивания кокер-спаниеля с пуделем.

Кокерпу. Источник: pexels

Французского бульдога тоже относят к числу самых непослушных пород собак.

Французский бульдог. Источник: · Pixabay

Немецкая овчарка также попала в список озорных пород.

Немецкая овчарка. Источник: · Pixabay

Кокер-спаниеля часто также называют непослушным, однако часть владельцев не согласны с данным утверждением.

Кокер-спаниель. Источник: · Pixabay

В целом в 2024 году рейтинг пород собак, считающихся самым непослушным, выглядит следующим образом:

лабрадор; кокерпу; французский бульдог; немецкая овчарка; кокер-спаниель.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие породы собак никогда не разбудят вас лаем.

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