Проверьте остроту своего зрения: найдите девушку через 5 секунд
Если вам нужно немного расслабиться, решение головоломок может стать отличным вариантом. Визуальные иллюзии позволяют приятно провести время с близкими и проверить свою наблюдательность. На этот раз задача состоит в поиске девушки среди стаи фламинго.
Эта головоломка от Jagranjosh достаточно сложна, поскольку изображение переполнено птицами, которые привлекают основное внимание. Чтобы обнаружить девушку, нужно максимально сконцентрироваться.
На рисунке изображено большое количество фламинго. Некоторые из них пьют воду, другие просто отдыхают. Среди этой группы птиц где-то скрытая девушка, которую нам и нужно найти.
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На поиски отведено всего 5 секунд! Вы готовы? Тогда начинаем!
Не удалось обнаружить девушку?
Вот вам подсказка: сосредоточьте взгляд на центре изображения и затем переместите его влево. Девушка прячется за одним из фламинго – правильный ответ обозначен красным кругом.
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