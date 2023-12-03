Проверьте себя: Стоматологи рассказали о симптомах рака полости рта, которые можно обнаружить самостоятельно

Регулярные стоматологические осмотры и посещение гигиены полости рта являются ключевыми для выявления ранних стадий рака полости рта.

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Однако недостаток стоматологов в Великобритании приводит к росту случаев этого вида рака, который оказывается слишком поздно, сообщает благотворительная организация Oral Health Foundation. Об этом пишет Sciense Alert.

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По данным организации, 90% стоматологов национальной службы здравоохранения Великобритании, опрошенных ВВС, не принимали новых взрослых пациентов для лечения в системе здравоохранения. Годовые статистики свидетельствуют о том, что около 9000 человек в Великобритании ежегодно получают диагноз рака полости рта, а более 3000 человек отходят из-за этого заболевания.

Раннее обнаружение рака полости рта обеспечивает отличные шансы на излечение, до 90% при относительно простом лечении. Однако около половины новых диагнозов рака рта оказываются поздно.

Если тяжело найти или записаться к стоматологу, важно самостоятельно проверять полость рта на признаки рака. Среди основных симптомов следует обращать внимание на язвы, шишки, новые пятна и другие изменения в полости рта.

Профессиональные медицинские консультации могут быть важными, поскольку своевременное выявление рака полости рта позволяет более эффективно и быстрее лечение. В Великобритании пациентов могут направлять к специалистам для срочного обследования при подозрении на рак.

В последние годы назначили расширение и усовершенствование методов лечения рака полости рта, включая новые технологии и методы. Участие в клинических испытаниях и персонализированные подходы способствуют улучшению опыта и результатов пациентов.

Хотя рак полости рта может быть связан с определенными факторами риска, включая курение, употребление алкоголя и другие, около половины случаев этого заболевания можно предотвратить. Регулярные стоматологические проверки и внимательная слежка за признаками могут оказаться эффективными средствами профилактики.

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