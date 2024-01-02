Проверьте свое: Какие украинские фамилии имеют польское происхождение

Историк Валентин Бендюг рассказал, как можно определить, есть ли у украинской фамилии польские корни. По его словам, чаще всего такие фамилии встречаются в регионах Украины, входивших в состав Речи Посполитой.

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Об этом пишет РадиоТрек. Среди польских фамилий распространены окончания "-ский" и "-цкий", например: Галицкий, Потоцкий, Валевский, Вишневский, Ковалевский и т.д. Первоначально такие фамилии носили исключительно польские аристократы, чтобы означать границы своих владений. Однако впоследствии этот способ образования фамилий распространился и на украинские земли.

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Такие окончания стали добавлять к именам и даже прозвищам, от которых позже образовались фамилии: Ивановский, Хмельницкий, Руданский, Заднепрянский, Артемовский, Вербицкий, Левицкий.

Кроме того, на территории Украины, входившей в состав Речи Посполитой, возникли фамилии с окончаниями на "ук", "чук", "юк", "ак". Сначала они образовались от крестильных имен, но впоследствии распространились и на другие. Так возникли такие фамилии: Гаврилюк, Василюк, Попильнюк, Контратюк, Ткачук, Левчук, Погребняк.

Вот несколько признаков, которые могут указывать на польские корни фамилии:

Окончание "-ский" или "-цкий".

Окончание "ук", "чук", "юк", "ак".

Фамилия связана с местностью, входившей в состав Речи Посполитой.

Фамилия связана с польскими именами или прозвищами.

Конечно, эти признаки не гарантируют, что фамилия имеет польские корни. Для точного ответа можно обратиться к специалисту по ономастике.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фамилии принадлежат потомкам дворян.

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