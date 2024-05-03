Проверьте свои знания: водитель какого автомобиля нарушит ПДД при обгоне

Эта задача относится к теме обгона. Кто из водителей нарушит правила дорожного движения, совершив обгон в ситуации, представленной на рисунке?

Задание было опубликовано каналом "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушат правила. Оба водителя не нарушат правила.

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Разбор задачи

Белый и зеленый автомобили движутся вперед, тогда как водители авто синего и красного цветов планируют их обогнать. При этом водитель синей машины осуществит маневр обгона в районе, где находится выезд из жилой зоны, что подтверждается дорожным знаком 5.34 "Жилая зона".

Водитель синего автомобиля выполнит обгон на участке с выездом из жилой зоны. Источник: ''За! Правилами''

В то же время руководитель красного авто будет осуществлять обгон на пешеходном переходе.

Для опасного маневра, такого как обгон, существуют четкие правила, изложенные в пункте 14.6 ПДД. Согласно им, категорически запрещено выполнять обгон на пешеходных переходах и перекрестках.

Итак, водитель красного авто несомненно нарушает ПДД.

Что касается водителя синего авто, хотя некоторым может показаться, что он обгоняет на перекрестке, на самом деле это не так. Выезд из жилой зоны, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.

Таким образом, водитель синего автомобиля, совершив обгон, не нарушает никаких правил.

Правильный ответ – №1

Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором многие ошибаются. Нужно определить, какой из автомобилей проедет перекресток первым.

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