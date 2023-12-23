Прозрачный холодец на праздники: готовим по рецепту бабушки (видео)

Среди блюд, традиционно готовящих украинцев на Рождество, самым популярным является холодец. Это блюдо готовится довольно долго и требует немало продуктов, однако оно стоит затраченных усилий.

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Чтобы приготовить вкусный и прозрачный холодец, нужно четко следовать инструкциям. А чтобы он не был редким и хорошо застыл, предлагаем рецепт студня, по которому варили его еще наши бабушки.

Этим рецептом поделились кулинарные эксперты проекта "Наши бесаги" в своем YouTube-канале.

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Для начала подготовьте кастрюлю на 8 л воды.

Затем запаситесь следующими продуктами:

Свиная нога по бедру с копытами - 1 шт.

Телячий хвост

Индюшачья голень

Свиные шкурки – 3 шт.

Одна морковь

Две луковицы

Перец горошком – 20 шт.

соль по вкусу

чеснок – 10 зубцов

вода – 5 литров

Как готовить прозрачный и наваристый холодец

Мясо нужно замочить в воде на три часа. Затем переложить в кастрюлю и залить водой. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.

Когда вода закипит, выложите мясо, а первый бульон вылейте. Мясо нужно промыть от пенки и снова сложить в кастрюлю и залить 5 литрами воды. Поставьте мясо вариться снова. Когда вода закипит, добавьте к мясу морковку, две очищенные целые луковицы и перец горошком. Кастрюлю крышкой не нужно накрывать.

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Солить бульон нужно в конце варки – через 4-5 часов, как он закипит.

Чтобы проверить готовность бульона, нужно взять чуть-чуть жидкости из кастрюли, где варится мясо и налить себе на ладонь. Если рука станет липкой – холодец сварился.

Выключите огонь, достаньте из бульона мясо, морковь и лук. Бульон следует в другую кастрюлю и собрать жирную пленку, которая образуется на поверхности. Для этого можно воспользоваться либо ложкой, либо бумажным полотенцем. Кусок полотенца кладут на жир, ждут несколько секунд и вытаскивают из кастрюли вместе с жиром.

0,5 литра бульона нужно налить в небольшую кастрюлю и вдавить внутрь чеснок, поставьте на плиту, чтобы смесь закипела. Затем, когда остынет, влейте обратно в бульон.

Мясо, которое варилось в бульоне, нужно разобрать в глубокие миски. Морковь из бульона можно покрошить и добавить в мясо. Сверху через сито вылить бульон и отправить в холод, чтобы холодец застывал.

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