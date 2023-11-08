Пряный вкус Мексики: рецепт чили кон карне с говядиной и фасолью
Чили кон карне по рецепту от Shuba — традиционное блюдо мексиканской кухни. Она готовится из говяжьего фарша и фасоли, содержит много пряностей и чили.
Ингредиенты:
Оливковое масло – 15 мл
Говяжий фарш – 450 г
Лук красный – 1 шт.
Чеснок, зубчики – 2 шт.
Кабачки – 1 шт.
Баклажан – 1 шт.
Перец красный острый – 1 шт.
Зира – 10 г
Копченая паприка – 4 г
Корица молотая – 1 г
Перец чили, порошок – 2 г
Фасоль красная, консервированная – 400 г
Томаты – 400 г
Говяжий бульон – 200 мл
Томатное пюре – 80 г
Рис басмати – 200 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Йогурт – 80 г
Кинза свежая – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Обжарьте говядину на сильном огне 5–6 минут, помешивая.
2. Измельчите лук, баклажан и кабачок нарежьте кусочками по 1 см. Красный перец измельчите. Все обжарьте 3–4 минуты, помешивая. Добавьте зиру, копченую паприку, корицу, порошок чили и жарьте, помешивая, 1–2 минуты.
3. Добавьте фасоль, помидоры, томатное пюре и бульон. Доведите до кипения, убавьте огонь до слабого кипения и варите под крышкой 25-30 минут, помешивая.
4. Снимите крышку, перемешайте и варите на среднем огне еще 10 минут.
5. Сварите рис в соответствии с инструкцией на упаковке.
6. Подавайте с рисом, нежирным йогуртом и измельченной кинзой.
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