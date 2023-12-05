Пряный вкус Рождества: рецепт Дрезденского штолена
Дрезденский штолен по рецепту от Shuba выпекается с большим количеством сливочного масла, изюма, цедры лимона и апельсина, цукатов, миндаля и специй. Он невероятно вкусный, пряный и долго сохраняется.
Ингредиенты:
Молоко – 200 г
Дрожжи сухие – 7 г
Масло сливочное – 300 г
Яйца куриные – 2 шт.
Лимон, цедра – 1 ст. л.
Лимон, сок – 2 ст. л.
Апельсин, цедра – 3 ст. л.
Сок апельсиновый – 4 ст. л.
Цукаты – 200 г
Изюм – 200 г
Ром – 100 мл
Мука пшеничная – 500 г
Сахар – 150 г
Соль – по вкусу
Сахар ванильный – 10 г
Миндаль – 80 г
Имбирь молотый – 5 г
Гвоздика молотая – 5 г
Кардамон молотый – 5 г
Мускатный орех молотый – 2 г
Корица молотая – 10 г
Сахарная пудра – 100 г
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Способ приготовления:
Цукаты и промытый изюм залейте ромом и оставьте настояться на несколько часов.
Пряности и орешки измельчите до состояния порошка.
Тесто: к молоку добавьте дрожжи, ложку сахара и полстакана муки. Перемешайте и оставьте на 20 минут под полотенцем.
Натрите цедру из апельсина и лимона Натрите цедру и выжмите сок, добавьте к цукатам и перемешайте.
В опару добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, специи и перемешайте. Добавить 200 г мягкого масла и перемешать.
Порциями добавляйте муку и замесите однородное тесто, которое оставьте подходить в теплом месте под полотенцем.
Добавьте в тесто цукаты и разделите его на две части. Каждую часть посыпьте муку, раскатайте толщиной в 1 см и сложите в три раза.
Штолен выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при температуре 180°C примерно 1 час.
Готовую выпечку смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.
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