Пряный вкус Рождества: рецепт Дрезденского штолена

Дрезденский штолен по рецепту от Shuba выпекается с большим количеством сливочного масла, изюма, цедры лимона и апельсина, цукатов, миндаля и специй. Он невероятно вкусный, пряный и долго сохраняется.

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Ингредиенты:

Молоко – 200 г

Дрожжи сухие – 7 г

Масло сливочное – 300 г

Яйца куриные – 2 шт.

Лимон, цедра – 1 ст. л.

Лимон, сок – 2 ст. л.

Апельсин, цедра – 3 ст. л.

Сок апельсиновый – 4 ст. л.

Цукаты – 200 г

Изюм – 200 г

Ром – 100 мл

Мука пшеничная – 500 г

Сахар – 150 г

Соль – по вкусу

Сахар ванильный – 10 г

Миндаль – 80 г

Имбирь молотый – 5 г

Гвоздика молотая – 5 г

Кардамон молотый – 5 г

Мускатный орех молотый – 2 г

Корица молотая – 10 г

Сахарная пудра – 100 г

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Способ приготовления:

Цукаты и промытый изюм залейте ромом и оставьте настояться на несколько часов.

Пряности и орешки измельчите до состояния порошка.

Тесто: к молоку добавьте дрожжи, ложку сахара и полстакана муки. Перемешайте и оставьте на 20 минут под полотенцем.

Натрите цедру из апельсина и лимона Натрите цедру и выжмите сок, добавьте к цукатам и перемешайте.

В опару добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, специи и перемешайте. Добавить 200 г мягкого масла и перемешать.

Порциями добавляйте муку и замесите однородное тесто, которое оставьте подходить в теплом месте под полотенцем.

Добавьте в тесто цукаты и разделите его на две части. Каждую часть посыпьте муку, раскатайте толщиной в 1 см и сложите в три раза.

Штолен выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при температуре 180°C примерно 1 час.

Готовую выпечку смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.

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