Психолог назвал самые распространенные ошибки, разрушающие счастье

Иногда для того, чтобы стать счастливее, нужно не добавить что-то новое, а избавиться от лишнего. Так считает психолог Ник Вигналл.

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Специалист поделился с изданием yourtango.com списком из 5 "маленьких вещей", убивающих счастье.

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1. Зацикленность на неопределенном будущем:

Постоянная обеспокоенность, что может произойти, лишает вас ощущения счастья в настоящем моменте. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, и примите то, что не можете.

2. Плыть по течению:

Избегание конфликтов и постоянное снисхождение другим делает вас пассивными и подавляет ваши ценности. Научитесь отстаивать свое мнение и находить баланс между пассивностью и агрессией.

3. Изоляция в моменты затруднений:

Замыкание в себе с болезненными эмоциями ограничивает доступ к самому сильному антидепрессанту – любви и поддержке близких. Не бойтесь делиться своими переживаниями с друзьями и семьей.

4. Борьба со стрессом:

Вместо того чтобы просто бороться со стрессом, попробуйте найти и устранить его источник. Обратите внимание на то, что вызывает у вас стресс, и примите меры по его нейтрализации.

5. Самокритика:

Негативный внутренний диалог может привести к депрессии и беспокойству. Научитесь говорить с собой по-доброму и с пониманием.

Избавившись от этих "маленьких вещей", вы сможете сделать значительный шаг на пути к более счастливой жизни, считает специалист.

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