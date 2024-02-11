Психологи научились предусматривать развод пара всего по одному признаку

Психологи раскрыли секрет счастливого брака: обращайте внимание на просьбу партнера. Люди всегда стремятся создать счастливый брак, который продлится до конца жизни. Но, к сожалению, около 40% первых браков заканчиваются разводом.

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Психологи Джон и Джули Готтман из Института Готтмана (The Gottman Institute) проанализировали поведение десятков тысяч пар, чтобы выявить закономерности, ведущие к счастью, или же к разочарованию в браке, пишет CNBC.

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На основе своих исследований они сделали несколько ключевых выводов:

Поддержка является ключевой для успешного брака. Счастливые пары обращаются друг к другу за помощью и поддержкой в 20 раз чаще, чем пары, находящиеся на грани развода.

Игнорирование просьб партнера вредит браку. Когда вы игнорируете просьбу партнера о помощи или поддержке, это разрушает доверие и ведет к отчуждению.

Есть четыре типа поведения, которые разрушают брак: критика, пренебрежение, оборона и эмоциональное ограждение.

Чтобы сохранить счастливый брак, важно:

Обращать внимание на просьбу партнера и пытаться удовлетворить их. Избегать критики, унижения, обороны и эмоционального ограждения. Научиться общаться друг с другом искренне и откровенно. Поддерживать друг друга в трудные времена.

Исследования Готтманов показывают, что счастливый брак – это не просто удача. Это результат сознательного выбора и постоянных усилий обоих партнеров.

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