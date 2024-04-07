Психологи назвали 8 распространенных вещей, которые приведут к разводу, если вы не будете осторожны

Есть восемь распространенных вещей, которые могут привести к разводу, если партнеры не будут осмотрительными. Брак будет несчастен, если пара будет постоянно допускать некоторые ошибки.

Паскаль Алин Бертоли, психотерапевт и коуч, исследовал 8 типичных вещей, которые могут разрушить ваши отношения, если вовремя не принять меры.

Вас также может заинтересовать: Психолог рассказал, как принимать сложные решения: советы специалиста

1. Преследование и отступление

Один партнер требует внимания, а другой удаляется. Эта схема не дает результата. Здоровые отношения основываются на чутком реагировании на потребности и желания партнера. Это не значит, что вы должны бросить все, когда он вам звонит, но важно признать его потребность.

2. Преобладание отрицательных моментов

Успешные отношения имеют баланс 5 положительных моментов на 1 отрицательный. Это не значит, что отрицательные моменты недопустимы. Важно учиться на них, восстанавливать романтику и развивать навыки разрешения конфликтов. Однако если негатива становится больше, это тревожный знак.

3. Эскалация конфликтов

Во время споров партнеры могут критиковать, огораживаться молчанием, становиться оборонительными или пренебрежительными. Это приводит к эскалации и дистанцированию. Важно не эмоционально реагировать, а пытаться конструктивно решать проблему.

4. Отсутствие положительных эмоций

Если у вас нет ни положительных, ни отрицательных эмоций, это не свидетельствует о здоровых отношениях. Отсутствие юмора, привязанности, поддержки и сострадания разрушает эмоциональную связь.

5. Пренебрежение болезненными моментами

Невозможно избежать эмоциональных травм в отношениях. Важно не игнорировать их, а находить время для спокойного обсуждения и возобновления причиненного ущерба.

6. Отрицательное восприятие

Если вы принимаете нейтральные действия партнера как негативные, это может привести к серьезным проблемам. Важно не приписывать ему негативных намерений и видеть его положительные качества.

7. Хроническая тревога

Если один из партнеров постоянно испытывает тревогу, это может негативно отразиться на общении. Важно учиться справляться с тревогой, чтобы она не мешала решению проблем.

8. Неспособность принять влияние

Мужчины часто игнорируют жалобы женщин, что может привести к эмоциональному удалению. Важно уметь слушать и понимать партнера, а не отрицать его чувства.

Раньше психолог выяснил, почему некоторым людям никогда не стать богатыми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!