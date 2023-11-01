Пухлые, воздушные и невероятно нежные: Как быстро приготовить оладьи на завтрак
Вкусные и воздушные оладьи являются отличным выбором для вкусного завтрака. Если следовать этому рецепту правильно, они точно станут особенно нежными и рыхлыми.
В этом рецепте не используются яйца, поскольку они могут привести к тому, что тесто сядет. Если вы хотите достичь рыхлых оладий, то вполне можно обойтись без яиц, пишет prostoway.
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Ингредиенты:
- 1 стакан кефира или простокваши;
- 50-60 г сахара;
- пакет ванильного сахара;
- 3/4 чайной ложки соды;
- Щепотка соли и муки.
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте кефир, ванильный сахар, сахар и соду. Тщательно перемешайте с образованием небольшой пены.
- Добавьте щепотку соли и немного муки в смесь, чтобы получить консистенцию, похожую на густую сметану. Тщательно размешайте.
- Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду и жарьте на среднем огне до получения золотистой краски.
- После жарки оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы снять лишнее масло.
- Подаем горячими вместе с вашими любимыми приложениями.
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