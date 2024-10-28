Пушистое успокоительное: топ самых миролюбивых пород кошек

Хотя каждый кот имеет свой уникальный характер, некоторые породы генетически склонны к более спокойному и уравновешенному темпераменту. Если вы ищете домашнего питомца, который не требует постоянного внимания и активных игр, обратите внимание на следующие породы.

Эти породы достаточно спокойны, поэтому их можно без страха оставлять дома самих. Об этом пишет УНИАН.

Российская голубая

Идеальный выбор для небольших помещений. Эти коты ценят свою независимость и отлично чувствуют себя даже в ограниченном пространстве.

Российская голубая. Источник: Википедия

Селкирк рекс

Отличается исключительной терпеливостью и неприхотливостью. Хотя эти кошки и не отказываются от игр, они вполне счастливы уводя размеренный образ жизни.

Селкирк рекс. Источник: Википедия

Американская короткошерстная

Одна из самых популярных пород в мире благодаря своей способности легко уживаться со всеми членами семьи. Следует помнить о физической активности этих кошек, поскольку их спокойный характер может привести к лишнему весу.

Американская короткошерстная

Регдолл

Настоящие эксперты по искусству релаксации. Эти кошки идеально подходят людям, которые ценят спокойный отдых и неспешный образ жизни.

Регдолл. Источник: Википедия

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Британская короткошерстная

Самодостаточные кошки, не навязывающие свою компанию. С возрастом их природная игривость уступает место еще большей уравновешенности.

Британская. Источник: Википедия

Мэйн-кун

Эти величественные гиганты известны своим кротким характером. Несмотря на значительные размеры, они очень нежны и спокойны, любят устраиваться на коленях у хозяев.

Мэйн-кун. Источник: Википедия

Напомним, мы уже писали о топ-2 самых верных породах кошек.

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