Пушистые целители: как коты распознают болезнь хозяина

Кошки - создания с особой чувствительностью, которые часто удивляют владельцев своим необычным поведением.

Это не случайность. Наука подтверждает : кошки способны улавливать изменения в физическом и эмоциональном состоянии человека.

Кошки обладают одним из самых развитых обоняний среди животных — он в 14 раз острее человеческого.

Если между вами и любимцем сформировалась эмоциональная связь, то она идентифицирует вас прежде всего по запаху. И сразу замечает, если этот запах меняется, например, из-за гормональных сдвигов, сопровождающих болезнь.

Кошки могут даже "осудить" вас за чужой запах – например, если вы погладили другое животное. Такая чувствительность не просто особенность – это механизм, благодаря которому животные распознают физические или эмоциональные изменения в своих хозяевах.

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Даже легкая простуда способна повлиять на гормональный баланс и запах тела. Кошка, привыкшая к вашему "здоровому" запаху, может смущенно реагировать на эти изменения.

Существуют и более впечатляющие примеры. Так, известный в США кот по имени Оскар стал своеобразным символом интуитивного предсказания: в хосписе он неоднократно ложился у пациентов, которым оставалось жить считанные часы.

Прямых научных доказательств того, что кошки способны диагностировать болезни, пока нет.

Также они могут связывать запах определенных лекарств или мазей с вашим болезненным состоянием. Если вы каждый раз во время простуды пользуетесь тем же бальзамом, кошка со временем научится ассоциировать его с вашим недугом.

Кроме обоняния, кошки отмечают изменения в вашем физическом поведении: слабость, другой ритм дыхания, повышенную температуру или сонливость.

Кошки очень ценят постоянство. Если вы вдруг перестали вставать с постели, не пошли на работу или пропустили кормление — для животного это серьезный сигнал, что что-то не так.

Впоследствии у кошки могут выработаться ассоциации: плед, салфетки, стакан воды - это "признаки", что хозяину плохо.

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