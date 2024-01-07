Пять действенных методов организации пространства в маленькой квартире

Маленькая квартира – это не приговор. При правильном планировании и организации пространства его можно сделать комфортным и уютным.

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Об этом пишет ТСН.

Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Избавьтесь от лишних вещей

Первый шаг к организации пространства – это избавиться от лишних вещей. Все, чем вы не пользуетесь, доставляет вам неприятные эмоции или просто не попадает в ваш стиль, нужно отдать, продать или выбросить. Лишние вещи создают хаос и загромождают пространство, что делает его менее комфортным.

Четко зонируйте пространство

Чтобы в маленькой квартире было комфортно находиться, важно четко зонировать пространство. Для этого можно использовать мебель, декоративные перегородки или просто разные цвета и фактуры. К примеру, в спальне можно выделить зону для сна, рабочую зону и зону для хранения. В гостиной можно обустроить зону отдыха, зону для приема гостей и зону хранения.

Используйте все пространство

Не оставляйте ни одного сантиметра пространства незадействованным. Для хранения вещей можно использовать все доступные поверхности, включая стены, потолки и углы. К примеру, на стенах можно повесить полки, стеллажи, крючки и рейлинги. В углах можно поставить узкую мебель или обустроить зону хранения.

Закрытое хранение

Открытое хранение может сделать квартиру более захламленной. Поэтому для хранения вещей лучше использовать закрытые системы. Это могут быть коробки, органайзеры, корзины или даже мебель с дверцей. Закрытое хранение поможет скрыть вещи и создать в квартире чувство порядка и гармонии.

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Контролируйте появление новых вещей

Чтобы ваша квартира не стала складом ненужных вещей, важно контролировать появление новых. Перед тем, как приобрести что-то новое, хорошо подумайте, действительно ли оно вам нужно. Если вы не уверены, будете ли пользоваться этой вещью, лучше отложите ее покупку.

Напомним, мы уже писали об идеальном решении цветового оформления для маленьких квартир.

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