Пять эфирных масел, которые помогут при стрессе и бессоннице

Некоторые эфирные масла помогают заснуть, снижая стресс и тревогу. Также их рекомендуют при хронических нервных расстройствах.

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Ароматы определенных растений нужно вдыхать, прежде чем вы должны ложиться спать. Это поможет расслабиться и избавиться от тревожных мыслей, пишет Pixel.

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1. Ромашка. Эфирное масло ромашки помогает, когда у вас нет сил, сильный стресс или вы страдаете бессонницей. Идеальным вариантом станет, если этот аромат вы будете вдыхать перед сном или используете ромашку в средствах для вечернего ухода.

2. Лаванда. Это растение может снижать уровень кортизола, благодаря чему будет снижаться и уровень стресса. Ароматерапия с использованием эфирного масла лаванды имеет несколько преимуществ:

Снижение тревожности, усталости и стресса.

Успокоение нервной системы.

Борьба с бессонницей.

Если легко помассировать виски с маслом лаванды, то это избавит вас от головной боли.

3. Мелисса. Это растение имеет легкий лимонный запах с горьковато-свежими тонами. Эфирное масло мелиссы используется при навязчивых и депрессивных состояниях, может улучшать настроение, скорректировать нарушения сна и нормализовать работу нервной системы.

4. Майоран. Эфирное масло из майорана оказывает успокаивающее и тонизирующее действие. Ее можно использовать для вдыхания, добавлять в ванную или диффузор.

5. Ветивер. Эфирное масло из ветивера может помочь укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций, уменьшить боль и расслабить мышцы.

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