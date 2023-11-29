Пять электрических приборов, потребляющих больше всего электроэнергии дома

В вашем доме есть электронные приборы, потребляющие очень много электроэнергии. Они продолжают "качать" киловатт, когда просто подсоединены к розетке.

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Больше всего электричества потребляют кондиционеры и обогреватели. Но и это не все, потому что не менее полезный холодильник также потребляет многое, из-за чего ваши счета за коммунальные услуги стремительно растут.

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Вот пять электрических приборов, потребляющих больше электроэнергии дома:

1. Кондиционеры и обогреватели. Кондиционеры и обогреватели потребляют больше электроэнергии, поскольку они работают круглосуточно.

2. Холодильники и морозильники. Холодильники и морозильники также потребляют много электроэнергии, потому что они работают постоянно, чтобы поддерживать холодную температуру.

3. Стиральные машины. Стиральные машины и сушки потребляют много электроэнергии, когда они работают, но они не работают так часто, как другие приборы.

4. Сушилки

5. Телевизоры. Телевизоры потребляют меньше электроэнергии, чем другие устройства, но они могут работать много часов в день.

Вот несколько советов по тому, как сэкономить электроэнергию на этих приборах:

Используйте кондиционеры и обогреватели только когда это необходимо.

Установите термостат на комфортную температуру, но не очень низкую или высокую.

Закрывайте двери и окна, чтобы удержать холодный или теплый воздух внутри помещения.

Используйте энергоэффективные холодильники и морозильники.

Стирка и сушка одежды в полной загрузке.

Используйте энергоэффективные телевизоры.

При соблюдении этих советов вы сможете сэкономить электроэнергию и деньги.

Напомним, что эксперты по борьбе с вредителями говорят, что то, как вы поддерживаете вещи в чистоте и порядке, может повлиять на появление насекомых, в частности, пауков. Но некоторые вещи нельзя делать во время уборки.

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