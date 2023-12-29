Пять идей новогодних украшений из стеклянной банки: фото

Новый год и Рождество – идеальное время для украшения своего дома и создания уютной атмосферы. Но нет нужды тратить огромные деньги на декор.

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Апсайклинг становится все более распространенной практикой, позволяющей использовать предметы домашнего обихода для создания праздничной атмосферы дома для особых случаев. Вот пять идей украшений из стеклянных банок к праздникам, как рассказывает Sante Plus.

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Стеклянная банка с ветвями и сосновыми шишками на искусственном снегу

Стеклянная банка с сосновыми ветвями, зелеными и красными шариками.

Стеклянная банка с искусственным снегом, миниатюрными домиками и соснами

Стеклянная банка с шишками и ярким декором

Стеклянная банка с искусственным снегом, домом и фигурками

Напомним, что психотерапевт Ольга Голубицкая рассказала, как сохранить праздничное настроение во время войны, какие подарки дарить близким и как поддержать военных.

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