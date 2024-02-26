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Пять привычных для людей вещей, которые могут оскорбить собаку

Былим Елена

Пять привычных для людей вещей, которые могут оскорбить собаку

Все владельцы собак искренне любят своих пушистых друзей. Однако иногда поведение четырехлапого любимца может раздражать или слить. В таких ситуациях важно не переходить границу, ведь некоторые действия могут глубоко ранить собаку.

Специалисты в комментарии портала YourTango сказали о 5 вещах, которые ранят чувство вашего любимца.

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Специалисты отмечают, что собаки не понимают человеческие слова, поэтому важно общаться с ними с помощью интонации, языка тела и положительных методов дрессировки. Будьте внимательны к потребностям вашего любимца, извините его за любовь, заботу и уважение. Обращайтесь к ветеринару, если заметили какие-либо изменения в поведении или состоянии здоровья вашей собаки.

1. Крики и физические наказания:

Повышение голоса и грубость пугают собаку, делая ее запуганной и непонятной. Даже если вы раздражены, говорите с собакой спокойным и жестким голосом.

2. Забирать еду:

Отбор миски или еды во время еды может показаться собаке несправедливым и жестоким. Это может привести к стрессу, а также к проблемам с пищеварением.

3. Игнорирование проявлений любви:

Собаки лижут своих хозяев, чтобы выразить любовь и благосклонность. Игнорирование этого может показаться им отторжением и обесцениванием.

4. Раздражать собаку:

Действия, раздражающие собаку, такие как дуновение в нос или щекотание, могут привести к агрессии и порче отношений с хозяином.

5. Игнорирование проблем со здоровьем:

Если собака постоянно чешется или лижет определенную часть тела, это может свидетельствовать о проблеме со здоровьем. Игнорирование этих симптомов может показаться ей безразличием с вашей стороны.

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