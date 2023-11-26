Пять продуктов, которые нельзя есть с сыром

Часто мы можем почувствовать тяжесть после еды. Причиной может быть неправильное сочетание продуктов, в частности с творогом.

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Несмотря на то, что употребление сыра помогает восстановить баланс кальция в организме, важно употреблять его правильно. Узнайте какие продукты не рекомендуется употреблять с этим популярным продуктом.

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Кофе

Творог содержит кальций и его не рекомендуется запивать кофе. Все потому, что кофеин – диуретик, благодаря которому организм теряет жидкость. Употребляя кофе и сыр вместе, организм плохо усваивает кальций.

Молоко

Сочетание молока и сыра вызывает большую нагрузку на организм. Пищеварительной системе трудно переварить такое количество белков и жиров.

Яйца

Сыр и яйца тоже неблагоприятный тандем для человека. Эти продукты богаты белоком. Употребляя их вместе, вы перегружаете организм.

Сахар

Сыр – отличный источник витаминов, в частности белка, кальция и витамина D. Сочетая этот продукт с сахаром, утрачиваются его полезные свойства.

Мясо

Блюда из творога и мяса достаточно калорийны. Желудок тяжело переваривает еду такую еду. Человек после трапезы может получить вздутие живота и повышенный метеоризм.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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