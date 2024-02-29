Пять растений, которые следует обрезать в марте: будут лучше расти и пышно цвести

С началом марта открывается сезон садовых работ, а одной из самых важных является обрезка растений. Эта процедура не только контролирует рост и форму растений, но и стимулирует их для активного роста и развития новых стеблей и ветвей на следующий сезон.

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Эксперты рекомендуют решить эти дела еще до наступления лета, когда растения находятся в покое и готовы к новому циклу роста.

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Крейг Уилсон, директор и собственный эксперт по садоводству от Gardeners Dream, отмечает важность обрезки в этот период. "Поздняя зима и ранняя весна – время, идеальное для обрезки. Это не только убирает ваш сад, но и стимулирует новый рост, что приводит к большему и лучшему цветению летом".

Среди растений, нуждающихся в обрезке в марте, эксперты указывают на глицинию, розы, гортензии, клематисы и фруктовые деревья.

Обрезка гортензий в этот период поддерживает их здоровье и подготовку к активному цветению летом. Также важно помнить о регулярной обрезке фруктовых деревьев, которая обеспечивает им открытую структуру и оптимальный доступ света для всех их частей.

Что обрезать в марте:

Глициния: сократите каждый побег до двух бутонов.

Розы: обрежьте кустовые розы максимально, чтобы стимулировать их рост.

Гортензии: обрежьте, чтобы растение могло вырастить крепкие новые стебли.

Клематис: удалите прошлогоднюю поросль, обрезав растение на 25-30 см над землей.

Фруктовые деревья: обрежьте, чтобы дерево имело открытую структуру и бокаловидную крону.

Как обрезать:

Используйте острые секаторы или садовую пилу. Произведите чистые срезы под углом. Удалите все поврежденные, ослабленные или больные ветки. Обрежьте прошлогоднюю поросль. Придайте растению желаемую форму.

Перед обрезкой продезинфицируйте инструменты. Обрезать в сухую погоду. Не обрезайте слишком много. Если вы не уверены, как обрезать, обратитесь к профессиональному садоводу.

Обрезка – это несложный, но немаловажный процесс, который поможет вам сохранить ваш сад здоровым и красивым.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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