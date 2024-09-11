Пять шагов по сохранению отношений на расстоянии: советы психологов

Из-за войны многие пары оказались в вынужденной разлуке. Психологи предупреждают, что продолжительное отсутствие партнера может негативно повлиять на отношения. Однако эксперты советуют, что даже на расстоянии можно сохранить тепло и близость.

Онлайн-платформа по психологической помощи Calm.com отмечает, что хотя отсутствие контроля над ситуацией может вызвать тревогу, важно не ставить отношения на паузу. Ведь жизнь продолжается и даже на расстоянии можно строить общее будущее.

Вас также заинтересует: Психологи назвали 10 способов возобновить отношения после серьезной ссоры

Как сохранить близость на расстоянии:

Общие ритуалы. Регулярные звонки, общий просмотр фильмов или онлайн-занятия спортом помогут ощущать присутствие партнера. Открытая коммуникация. Делитесь друг с другом впечатлениями, планами и мечтами. Это поможет сохранить эмоциональную связь. Личное развитие. Используйте это время для совершенствования, поиска новых хобби и интересов. Положительное настроение. Сосредоточьтесь на приятных воспоминаниях и положительных моментах ваших отношений. Живите полноценной жизнью. Наполняйте каждый день новыми впечатлениями и общением с интересными людьми.

Почему отношения на расстоянии могут укрепить пару:

Хотя разлука – это испытание, она может стать толчком для развития отношений. Партнеры учатся доверять друг другу, ценить каждый момент вместе и лучше узнают себя.

Психологи подчеркивают, что главное – не терять надежду и верить в то, что когда-нибудь вы снова будете вместе. А пока, используйте это время для того, чтобы укрепить вашу эмоциональную связь и подготовиться к счастливой встрече.

Раньше психологи назвали восемь признаков того, что у вас счастливые и стабильные отношения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!