Пять вещей, которые следует сделать в свой день рождения, чтобы год прошел удачно

День рождения является особым моментом, когда мир засияет ярче, сердце наполняется теплом и улыбка не покидает вашего лица. Однако важно провести этот день с пользой для себя.

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Об этом пишет Ukr.media.

Вот несколько вещей, которые следует сделать в день рождения, чтобы год прошел удачно:

Порадуйте себя

Позвольте себе роскошный завтрак или посетите кинотеатр. Сделайте что-то, чего обычно не делаете из-за суеты повседневной жизни. Или даже подарите себе необычный подарок, который вас порадует.

Проведите время с близкими

День рождения – идеальное время для объединения родных и друзей. Устройте вечеринку, ужин или просто пригласите кого-нибудь к себе. Важно окружать себя в этот день положительными и поддерживающими вас людьми.

Осуществите мечту

У каждого человека есть мечты, часто откладывающиеся на потом. Почему бы не сделать первый шаг к их осуществлению в этот день? Это может быть путешествие, новое хобби или даже чтение книги.

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Делитесь счастьем

День рождения – прекрасный момент, чтобы поделиться своим счастьем с другими. Пожертвуйте на благотворительность или просто помогите кому-нибудь. Делать добро – это несложно, и это поможет почувствовать гармонию внутри себя.

Заведите дневник планов

Запишите свои мысли и чувства в день рождения. Этот ежедневник станет вам невероятным источником вдохновения в будущем. Поздравьте себя с достижениями и поставьте новые цели. Создайте список вещей, которые вы хотите осуществить в следующем году. Важно планировать, но ставить перед собой только реальные задачи, которые вы сможете достичь.

Для защиты от негативных воздействий можно положить в карман серебряное изделие (например, кольцо, крестик, шпильку или цепочку). Это действительно укрепляет защитное поле энергии. Еще одним вариантом защиты от негатива является использование зеркальца, которое также помещается в карман. Зеркальце располагается на груди, например, в нагрудном кармане рубашки, блузки или пиджака. Оно отражает как положительную, так и отрицательную энергию, отдавая обратно только позитив.

Некоторые народные приметы и рекомендации, которые следует соблюдать в свой день рождения:

Празднуйте свой день рождения. Даже если это только празднование в кругу семьи, главное – отметить этот особый день. Надевайте чистую или новую одежду и нательное белье. Наряды могут быть изменяемыми в течение дня и считаются защитой от негативного воздействия окружающей среды. Положите купюру в карман, что может привлечь финансовую удачу. Если карманы отсутствуют, их можно прикрепить сзади к штанам или лифам. Подарите подарки своим друзьям. Щедрость именинника считается важной, и она может быть вознаграждена ангелом-хранителем, который подарит благополучие. Внимательно слушайте поздравления от семьи и друзей, принимая их с благодарностью. Положительные слова создают энергетическую программу для благополучия, удачи и крепкого здоровья на следующий год. Не забудьте праздничный торт со свечами. Выбирайте количество свечей осторожно, избегайте чисел 9, 13, 18, 21, 51, 99 и 100. Всегда попытайтесь погасить свечи с первой попытки. Падающая звезда в день рождения является хорошей приметой. Загадайте желание, и оно, возможно, быстро сбудется.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя отмечать 40 день рождения.

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