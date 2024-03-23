Пять видов спорта, которые в СССР были под запретом

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Так, друзья — сегодня будет большой и интересный, а также давно задуманный мною пост про запрещённые в СССР виды спорта. Как вы знаете — советская пропаганда позиционировала СССР как невероятно спортивное государство, но в общем-то "спортивность" советских граждан одной пропагандой и ограничивалась. Чтобы заниматься спортом всю жизнь — нужно иметь хороший рацион питания (для восстановления) и наличие свободного времени (для тренировок); и с первым, и со вторым у советских граждан было плохо — так что большинство из них ограничивались лишь спортивными секциями в институтах, после чего годам к 35-40 обзаводились рыхлыми мешковатыми фигурами.

Помимо этого, в СССР существовали и самые настоящие запрещённые виды спорта. Да-да, вы не ослышались — занятия ими были официально запрещены, не было никаких секций по их изучению, а за саму попытку заняться чем-то подобным светило наказание по советским законам. Эти виды спорта менялись (в зависимости от политической конъюнктуры) — но большинство из них были запрещёны в брежневские времена и постепенно стали переходить в разряд разрешённых только в годы Перестройки (1987-1991).

1. Карате.

В СССР образца 1970-80-х годов карате и некоторые другие "ударные" боевые искусства находились под официальным запретом. Разрешены (и изучались) бокс, различные виды борьбы (самбо, дзюдо и т.д.) — но вот карате было под официальным запретом сперва с 1973 года, а затем после небольшого периода "оттепели" — с 1981 года и практически до самого конца СССР.

Почему карате было запрещено? Официальной причиной было якобы то, что карате (как новый и интересный вид спорта) оттягивает на себя спортсменов из футбола, воллейбола, хоккея, дзюдо и бокса. Но многие считают реальной причиной другое — в восьмидесятые годы якобы было множество уличных драк и разборок, участники которых применяли карате, что часто приводило к летальным исходам. Нередко каратисты подрабатывали и в теневом бизнесе — помогали охранять подпольные цеха по пошиву одежды, участвовали в разборках с конкурентами и так далее.

В общем — карате "прикрыли" по указке сверху. Я сам уже в постсоветские годы в школе несколько лет занимался карате и могу сказать, что ничего прям особо "смертоносного" в нём нет — скорее всего, советские власти попросту испугались чего-то нового, ранее им неизвестного, и по-моему проблема с "криминальными каратистами" была полностью преувеличена — скорее всего, её раздули из пары-тройки громких случаев.

2. Бодибилдинг.

В США и Западной Европе бодибилдинг "выстрелил" в шестидесятые годы — именно в то время начинал свои тренировки юный Шварценеггер, который уже в семидесятые выиграл множество престижных соревнований. В странах Запада бодибилдинг был не просто "тупым качем мышц", но целой философией здорового образа жизни, правильного питания и позитивного мышления. Западные качки не курили, не пили и в целом старались вести здоровый образ жизни.

Но в СССР бодибилдинг почему-то испугал партийные элиты — видимо, строительство правильного тела не соответствовало идеалу советского человека, который должен был думать не о себе, а о партии и правительстве, о намолоте зерновых и заполнению коровников. Как итог — с 1973 года бодибилдинг был полностью запрещён, и даже само это слово в СССР не упоминалось — использовались различные эвфемизмы, вроде "атлетическая гимнастика" или в крайнем случае "культуризм".

Но интерес к бодибилдингу всё равно существовал — и в стране расцветали подпольные качалки с самодельными тренажёрами. Что интересно — советские качки при помощи самодельных тренажёров (сделанных из украденных с заводов блоков, тросов и самопальных сварных каркасов) умудрялись добиться неплохой формы. Только в конце восьмидесятых бодидилдинг наконец-то разрешили.

3. Йога.

Йоги советские идеологи боялись, пожалуй, больше всего — так как йога это не только вид спорта, но и определённая философия, чего конечно очень боялась советская власть. Сперва йогой начнёт заниматься — а потом чего доброго и вовсе коммунизм строить не захочет)

Официально секций йоги в СССР не существовало, но слухи о ней ходили разнообразные, часто самые невероятные. В 1970-м году студия "Киевнаучфильм" показала обалдевшим советским зрителям фильм про ёогов с мистическим названием "Индийские йоги — кто они?" Фильм произвёл эффект разорвавшейся бомбы, про йогов начали ходить самые невероятные слухи — мол, они могут есть огонь, месяцами спать на битом стекле и без вреда для здоровья выдерживать массу проехавшего по ним автомобиля.

В восьмидесятые годы, не в силах справиться с растущим интересом к йоге, в СССР попытались адаптировать её для советских граждан, выхолостив из йоги всю философию и эзотерику, и оставив лишь упражнения (динамические и статические асаны). В 1982 году вышла известная книга "Физическая культура индийских йогов", где авторы писали так (видимо, отвечая на массу домыслов о йоге, которые распространялись в СССР):

Прочитав эту книгу, вы не станете завязывать себя в узел, не захотите употреблять вместо нормального завтрака смесь из бритвенных лезвий, толченого стекла и пятисантиметровых гвоздей, Не воспользуетесь для сна вместо обычной кровати ложем, утыканным острыми шипами и бутылочными осколками. Просыпаясь по утрам, вы по-прежнему будете умываться водой, а не царской водкой или синильной кислотой. Мы не будет заниматься рассмотрением этих "классических" атрибутов деятельности йогов.

Полный запрет на йогу прошёл только с концом СССР — и сейчас это весьма популярный вид спорта (я отношусь к йоге именно как к спорту) на пост-советском пространстве.

4. Бильярд.

Вы наверное этого не знали — но бильярд в СССР также находился под вполне официальным запретом. Причём запрещали его несколько раз — впервые его запретили в 1920-е как "развлечение богачей и пережиток прошлого". Совкам постоянно чесалось что-то запретить, они ненавидели свободное развитие общества (когда люди сами выбирают, чем им заниматься и во что играть) — и вот в 1920-е жертвой запретов пал бильярд.

В 1930-е бильярд снова разрешили — бильярдные столы появились во многих парках отдыха, домах культуры, начали проводиться чемпионаты, но в 1947 году он снова был запрещён — бильярд опять объявили "буржуазным пережитком" и приравняли к азартным играм. Только в 1989 году, уже когда СССР дышал на ладан — бильярд разрешили снова и уже навсегда.

5. Брейкданс.

Брейкданс можно отнести к спортивным видам танца (он требует хорошей физподготовки и даже включён в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже), он появился где-то в конце 1970-х годов, но в СССР долгое время оставался под неофициальным запретом. Совки даже пытались травить брей-данс, выпуская против него всевозможные пасквили во всесоюзой прессе — особенно в различных молодёжных изданиях. Впрочем, молодёжи было по большей части пофиг — брей-дансом (или, сокращённо, брейком) всё равно занимались, пусть и полулегально.

Всё изменилось в годы Перестройки — на экраны вышла целая плеяда фильмов, молодые герои которых танцевали брейк — "Танцы на крыше" (1985), "Курьер" (1986), "Выше радуги" (1986), "Дорогая Елена Сергеевна" (1988) и других — фактически, это легализовало брейк и стиль "техно". Ультрамодным стал образ молодого человека с причёской "площадка", который носит узкие тёмные очки с фосфорной обводкой, брюки-бананы с подворотами, кроссовки на липучках, таскает на плече магнитофон с музыкой "Депеш мод", катается на скейте и танцует брейк.

Запрет на брейк-данс лично для меня относится к одним из самых непонятных — он не был "азартной игрой" (как бильярд), не создавал "дополнительной угрозы" советским ментам (как качки или каратисты), не был чем-то "странным и непонятным", как йога — а был в общем-то современным танцем и пропагандой здорового образа жизни (заядлый пьяница и курильщик никогда не станцует брейк). Скорее всего — просто престарелые совки, управляющие государством, видели во всём новом опасность — что во многом в общем-то и предрешило конец СССР...

Такие дела.