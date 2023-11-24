Пятибалльная магнитная буря растянется на трое суток: когда ждать геомагнитных штормов

На Земле 24 ноября началась пятибалльная геомагнитная буря, которая растянется на трое суток. Правда, по предварительному прогнозу ее сила стихнет до 4 баллов.

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Как сообщается на сайте центра Meteoagent, уже 27 и 28 ноября сила геомагнитных штормов снизится до трех баллов и до конца месяца мощных бурь не ожидается.

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Как магнитные бури влияют на человека

Во время магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие и обостряются хронические заболевания. Если организм здоров и адаптирован, не потерял иммунитет, то магнитные бури влияют на человека в меньшей степени.

Магнитные бури могут вызвать разные неприятные симптомы у людей. К ним относятся:

Болезненная реакция на свет и громкие звуки

Боль в суставах

Повышенный пульс и давление

Бессонница или повышенная сонливость

Раздражительность и слабость

Плохое общее самочувствие

Эти симптомы связаны с выделением гормонов стресса, реагирующих на изменения в магнитном поле.

Если вы чувствуете такие симптомы во время магнитной бури, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить свое состояние:

Пить больше воды и снизить потребление соли. Это поможет снизить давление. Нужно регулярно измерять давление и пульс. Если показатели значительно превышают норму, примите препараты для понижения давления. Можно использовать технику релаксации. Это поможет снять стресс и тревогу. Примите природные успокаивающие средства, такие как лаванда, ромашка или валериана. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно особенно внимательно следить за своим состоянием во время магнитных бурь. Если вы чувствуете сильный дискомфорт, обратитесь к врачу.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам пережить магнитные бури:

Попытайтесь отдыхать больше, чем обычно.

Откажитесь от кофеина и алкоголя, которые могут усугубить симптомы.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

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