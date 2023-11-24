Пятибалльная магнитная буря растянется на трое суток: когда ждать геомагнитных штормов
На Земле 24 ноября началась пятибалльная геомагнитная буря, которая растянется на трое суток. Правда, по предварительному прогнозу ее сила стихнет до 4 баллов.
Как сообщается на сайте центра Meteoagent, уже 27 и 28 ноября сила геомагнитных штормов снизится до трех баллов и до конца месяца мощных бурь не ожидается.
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Как магнитные бури влияют на человека
Во время магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие и обостряются хронические заболевания. Если организм здоров и адаптирован, не потерял иммунитет, то магнитные бури влияют на человека в меньшей степени.
Магнитные бури могут вызвать разные неприятные симптомы у людей. К ним относятся:
- Болезненная реакция на свет и громкие звуки
- Боль в суставах
- Повышенный пульс и давление
- Бессонница или повышенная сонливость
- Раздражительность и слабость
- Плохое общее самочувствие
Эти симптомы связаны с выделением гормонов стресса, реагирующих на изменения в магнитном поле.
Если вы чувствуете такие симптомы во время магнитной бури, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить свое состояние:
- Пить больше воды и снизить потребление соли. Это поможет снизить давление.
- Нужно регулярно измерять давление и пульс. Если показатели значительно превышают норму, примите препараты для понижения давления.
- Можно использовать технику релаксации. Это поможет снять стресс и тревогу.
- Примите природные успокаивающие средства, такие как лаванда, ромашка или валериана.
- Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно особенно внимательно следить за своим состоянием во время магнитных бурь. Если вы чувствуете сильный дискомфорт, обратитесь к врачу.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам пережить магнитные бури:
Попытайтесь отдыхать больше, чем обычно.
Откажитесь от кофеина и алкоголя, которые могут усугубить симптомы.
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.
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