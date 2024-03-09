Пятибалльный шторм будет бить целые сутки: как уберечься от магнитных бурь

В субботу, 9 марта, на Земле идет мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигла 5 баллов из 9 возможных.

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По данным сервиса Meteoagent, завтра, 10 марта, магнитная буря стихнет до 3 баллов и будет малочувствительна для метеозависимых и для людей с хроническими заболеваниями.

До 31 марта на Земле не ожидается мощных геоштормов. Однако это лишь предварительный прогноз, ведь усиление шторма зависит от поведения Солнца.

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие вследствие воздействия солнечной активности. Эти возмущения могут быть разной интенсивности, от слабых, не ощущаемых людьми, до сильных, которые могут негативно влиять на работу систем связи и энергетики, а также на самочувствие людей.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей не до конца изучено, и данные исследований не всегда однозначны. Тем не менее многие отмечают ухудшение самочувствия в дни магнитных бурь.

Наиболее распространенные симптомы воздействия магнитных бурь:

Головная боль

Слабость

Снижение трудоспособности

Нарушение сна

Перепады настроения

Артритические и мышечные боли

Обострение хронических заболеваний

Как защитить себя от воздействия магнитных бурь?

В дни магнитных бурь избегайте физических и эмоциональных перегрузок. Высыпайтесь. Пейте больше жидкости. Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Принимайте контрастный душ. Делайте легкие физические упражнения

При необходимости принимайте обезболивающие и успокаивающие средства. Важно помнить, что влияние магнитных бурь на людей индивидуально. Некоторые люди ощущают их очень остро, а другие практически не замечают.

Если вы чувствуете ухудшение самочувствия в дни магнитных бурь, обратитесь к врачу за советом.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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