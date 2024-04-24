Пыль из Сахары снова добралась до Украины: как действовать во время пылевой бури

Украину накрыла пылевая буря из Сахары. Она принесла с собой пыль, которая ясно прослеживается над южными и центральными районами страны и распространяется на север.

По данным Укргидрометцентра, пыль, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня достигла территории Украины.

Хотя пыль из Сахары не опасна для здоровья людей, она может вызвать дискомфорт у людей с респираторными заболеваниями, аллергией и у детей.

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Вот что рекомендуют делать во время пылевой бури:

Остаться в помещении как можно дольше.

Закрыть окна и двери, чтобы пыль не попадала в помещение.

Использовать кондиционер или воздухоочиститель с HEPA-фильтром.

Пить много жидкости, чтобы увлажнить дыхательные пути.

Носите маску, если вам все же нужно выйти на улицу.

Промывайте глаза и лицо чистой водой после того, как вы побывали на улице.

Ожидается, что пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы. С пятницы на субботу он отступит к востоку, и атмосфера очистится.

Помимо дискомфорта для людей, пылевая буря может иметь и другие последствия:

Снижение видимости на дорогах и воздухе. Ухудшение качества воздуха. Воздействие на урожаи.

Укргидрометцентр рекомендует следить за обновлениями погодных условий и принимать меры безопасности во время пылевой бури.

Тем временем в Греции люди массово обращаются к врачам из-за пыли, долетевшей из Сахары – больницы в греческой столице были переполнены. Кроме того, массовые обращения пациентов с жалобами на одышку, кашель и боль в груди зафиксировали на острове Крит и в прибрежном городе Каламата, пишет BILD.

Отмечается, что пыль, несущаяся из Сахары, содержит мельчайшие частицы, которые могут проникать в легкие и вызывать проблемы с дыханием.

Предлагаем узнать, как увлажнить воздух в доме.

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