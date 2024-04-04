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Пышный омлет рецепт в духовке: быстрый рецепт
Он очень легок в приготовлении, а получается пышным, пористым и сочным.
И вернет вас в детство своим вкусом и домашним ароматом.
Ингредиенты:
• Яйца – 5 шт;
• Масло оливковое – 20 г;
• Шпинат – 50 г;
• Песто - 50 г;
• Черри – 60 г;
• Черные оливки – 50 г;
• Сыр в рассоле – 50 г.
Приготовление:
1. Форму застелить пергаментом.
2. Добавить шпинат и взбить яйца.
3. Добавить песто, черри, оливки и перемешать.
4. Сверху посыпать сыром.
5. Запекайте в течение 15 минут при температуре 180°.
Храните и делайте завтраки еще вкуснее.