Радовать глаз к осени: чем подкормить розы

Чтобы розы радовали пышным цветением до первых морозов, им нужно помогать восстанавливать силы после каждого периода активной бутонизации. Поэтому летний уход за этими цветами должен включать регулярное внесение питательных веществ.

Во второй половине лета розы особенно нуждаются в калии и фосфоре — эти элементы способствуют повторному цветению, укрепляют побеги и повышают сопротивляемость болезням. Об этом пишет ТСН.

Один из лучших вариантов удобрения в этот период — монофосфат калия. В его составе есть фосфор, отвечающий за развитие корневой системы и появление новых бутонов, а также калий, который продолжает цветение и делает лепестки ярче. По наблюдениям агрономов, розы, получающие это удобрение дважды в сезон, формируют гораздо больше бутонов.

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Подкармливать кусты следует так: в ведре воды (10 литров) растворить 10 граммов монофосфата калия, предварительно увлажнить почву и полить растение под корень. Через две недели процедуру лучше повторить.

Кроме подкормки, не забывайте о базовом уходе. После завершения первой волны цветения обязательно удаляйте увядшие цветы – это поможет избежать расхода энергии на семена. Поливать розы следует в утренние или вечерние часы, следя, чтобы почва оставалась влажной, но не заболоченной. Раз в месяц можно опрыскивать листья настоем крапивы или пепла – это усилит иммунитет растений и поддержит их силу для последующих волн цветения.

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