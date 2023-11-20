Радужное гало вокруг солнца заметили украинские полярники (эффектное видео)
Национальный антарктический научный центр показал видео, которое удалось снять украинским полярникам на станции "Академик Вернадский". Это была радуга, окутавшая Солнце, или солнечное гало.
Солнечное гало – это оптическое явление, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже - при других условиях.
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Самая распространенная форма гало — светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. Оно возникает, если небо затянуто высокими и тонкими облаками с миллионами крошечных кристалликов льда. Каждый кристаллик играет роль миниатюрной призмы.
Большинство кристалликов имеют форму вытянутых шестигранников.
Полярники отметили, что подобное явление появляется у станции Вернадского часто, поскольку мороз и повышенная влажность являются идеальными условиями его возникновения.
"Иногда гало может "висеть" несколько часов подряд, меняя цвет и насыщенность", — добавили они.
Напомним, в 2022 году группа астрономов исследовала траекторию движения звезды белого карлика и пришла к выводу, что скоро он вызовет хаос в нашей Солнечной системе. Согласно новым расчетам, столкновение произойдет примерно через 29 тысяч лет, и его последствия могут оказаться катастрофическими.
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