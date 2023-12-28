"Рафаэлло" из крабовых палочек: Как приготовить вкусную и простую закуску к новогоднему столу

Крабовые палочки – это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления различных блюд, в том числе легких закусок к Новому году.

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Вот два рецепта, которые помогут вам поразить своих домочадцев. Эти закуски готовятся очень просто и быстро, но смотрятся очень эффектно. Они обязательно придутся по вкусу вашим гостям, пишет УНИАН.

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"Рафаэлло" из крабовых палочек и грецких орехов

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 5-6 шт

Сыр твердый – 100 г

Сыр плавленый – 100 г

Майонез – 3 ст. л

Маслины без косточек - 7-8 шт

Грецкие орехи - 5 шт

Яйца – 1 шт

Соль, перец

Приготовление:

В глубокой миске смешать тертый твердый и плавленый творог, вареное яйцо, майонез, соль и перец. Отдельно натереть крабовые палочки. В каждую маслину вставить кусочек грецкого ореха. Из творожно-яичной массы сформировать корж, внутрь положить маслину. Скачать шарик и обвалять его в крабовой стружке. Повторить действия с остальными ингредиентами. Выкладывать закуску на тарелку и подавать к столу.

"Рафаэлло" из крабовых палочек и плавленого сыра с чесноком

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 г

Плавленый творог - 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Яйца – 3 шт

Майонез – 2 ст. л

Приготовление:

Яйца сварить и натереть на крупной терке вместе с творогом. Чеснок пропустить через пресс или мелко порезать. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать. Сформировать шарики и обвалять их в натертых крабовых палочках. Подавать к столу, украсив по желанию укропом или петрушкой.

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