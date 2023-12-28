"Рафаэлло" из крабовых палочек: Как приготовить вкусную и простую закуску к новогоднему столу
Крабовые палочки – это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления различных блюд, в том числе легких закусок к Новому году.
Вот два рецепта, которые помогут вам поразить своих домочадцев. Эти закуски готовятся очень просто и быстро, но смотрятся очень эффектно. Они обязательно придутся по вкусу вашим гостям, пишет УНИАН.
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"Рафаэлло" из крабовых палочек и грецких орехов
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 5-6 шт
- Сыр твердый – 100 г
- Сыр плавленый – 100 г
- Майонез – 3 ст. л
- Маслины без косточек - 7-8 шт
- Грецкие орехи - 5 шт
- Яйца – 1 шт
- Соль, перец
Приготовление:
- В глубокой миске смешать тертый твердый и плавленый творог, вареное яйцо, майонез, соль и перец.
- Отдельно натереть крабовые палочки.
- В каждую маслину вставить кусочек грецкого ореха.
- Из творожно-яичной массы сформировать корж, внутрь положить маслину.
- Скачать шарик и обвалять его в крабовой стружке.
- Повторить действия с остальными ингредиентами.
- Выкладывать закуску на тарелку и подавать к столу.
"Рафаэлло" из крабовых палочек и плавленого сыра с чесноком
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 г
- Плавленый творог - 100 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Яйца – 3 шт
- Майонез – 2 ст. л
Приготовление:
- Яйца сварить и натереть на крупной терке вместе с творогом.
- Чеснок пропустить через пресс или мелко порезать.
- Смешать все ингредиенты, заправить майонезом и перемешать.
- Сформировать шарики и обвалять их в натертых крабовых палочках.
- Подавать к столу, украсив по желанию укропом или петрушкой.
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