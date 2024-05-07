Ранняя седина и выпадение волос: недостаток какого витамина в организме свидетельствует об этих неприятностях.

Витамины играют жизненно важную роль в поддержании иммунитета и всеобщего здоровья человека. Их дефицит может привести к разным проблемам, в том числе и к проблемам с волосами.

Одним из распространенных последствий недостатка витамина В12 является чрезмерное выпадение волос и ранняя седина. Это связано с тем, что витамин В12 принимает участие в важных процессах, отвечающих за здоровье клеток крови, нервной системы и, в частности, волос. Об этом пишет ТСН.

Дефицит витамина В12:

Симптомы:

Слабость, усталость, апатия

Бледность кожи

Головокружение, одышка

Тахикардия

Онемение и покалывание в конечностях

Потеря аппетита

Когнитивные нарушения (включая потерю памяти)

Депрессия

Признаки на волосах:

Утончение по всей длине

Быстрое поседение

Ломкость и сухость

Расширение линии роста волос

Воздействие на седину:

Недостаток витамина В12 может привести к нарушению выработки меланина – пигмента, придающего волосам цвет. Это может привести к ранней седине.

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Источники витамина В12:

Продукты животного происхождения:

Говяжья печень (чемпион по содержанию)

Свиная печень

Говяжьи почки

Куриная печень

Красное мясо

Куриная грудка

Мидии

Осьминоги

Форель

Сельдь

Скумбрия

Жирные сыры

Кисломолочные продукты

Куриные яйца

Важно:

Усвоение витамина В12 из еды может быть затруднено.

Люди с дефицитом витамина В12 часто испытывают другие проблемы со здоровьем.

При появлении симптомов дефицита рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Соблюдение сбалансированного питания и здорового образа жизни поможет вам получить все необходимые витамины и минералы для поддержания хорошего самочувствия и красивых волос.

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