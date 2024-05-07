Ранняя седина и выпадение волос: недостаток какого витамина в организме свидетельствует об этих неприятностях.
Витамины играют жизненно важную роль в поддержании иммунитета и всеобщего здоровья человека. Их дефицит может привести к разным проблемам, в том числе и к проблемам с волосами.
Одним из распространенных последствий недостатка витамина В12 является чрезмерное выпадение волос и ранняя седина. Это связано с тем, что витамин В12 принимает участие в важных процессах, отвечающих за здоровье клеток крови, нервной системы и, в частности, волос. Об этом пишет ТСН.
Дефицит витамина В12:
Симптомы:
- Слабость, усталость, апатия
- Бледность кожи
- Головокружение, одышка
- Тахикардия
- Онемение и покалывание в конечностях
- Потеря аппетита
- Когнитивные нарушения (включая потерю памяти)
- Депрессия
Признаки на волосах:
- Утончение по всей длине
- Быстрое поседение
- Ломкость и сухость
- Расширение линии роста волос
Воздействие на седину:
- Недостаток витамина В12 может привести к нарушению выработки меланина – пигмента, придающего волосам цвет. Это может привести к ранней седине.
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Источники витамина В12:
Продукты животного происхождения:
- Говяжья печень (чемпион по содержанию)
- Свиная печень
- Говяжьи почки
- Куриная печень
- Красное мясо
- Куриная грудка
- Мидии
- Осьминоги
- Форель
- Сельдь
- Скумбрия
- Жирные сыры
- Кисломолочные продукты
- Куриные яйца
Важно:
- Усвоение витамина В12 из еды может быть затруднено.
- Люди с дефицитом витамина В12 часто испытывают другие проблемы со здоровьем.
- При появлении симптомов дефицита рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения.
Соблюдение сбалансированного питания и здорового образа жизни поможет вам получить все необходимые витамины и минералы для поддержания хорошего самочувствия и красивых волос.
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