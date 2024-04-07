Раскрыта хитрость приготовления "идеального" картофеля по-селянски
Картофель по-селянски – это настоящая классика украинской кухни. Вкусные, ароматные, с хрустящей корочкой – такие кусочки картофеля никого не оставят равнодушными.
Рецептом поделился фуд-блогер romanmishlen в соцсети Instagram. Он раскрыл секрет приготовления "идеального картофеля по-селянски" в духовке. Его хитрость заключается в том, что перед запеканием кусочки картофеля вымачиваются в кипятке 20 мин.
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Ингредиенты:
- Картофель - 0,5 кг,
- Соль – 1 ч.л.
- Кукурузный крахмал - 50 г,
- Красный перец – 0,5 ч.л.,
- Черный перец – 0,5 ч.л.,
- Паприка – 1 ч.л.,
- Масло.
Как правильно готовить картофельные кусочки в духовке:
Выбирайте картофель белых сортов, ведь он более крахмальный, что делает корочку более хрустящей.
Перед запеканием картофель нужно вымочить в кипятке. Это поможет ей лучше пропечься, а также сделает корочку более хрустящей.
Правильные специи: паприка дает цвет и вкус, куркума – золотистый оттенок, мускатный орех и чеснок – приятный аромат.
Высокая температура: запекайте картофель при 220°C, чтобы корочка сразу закрепилась и кусочки не становились жесткими.
Положение на противне: выкладывайте картофель на противень кожурой вниз, чтобы минимизировать контакт с бумагой для выпечки.
Приготовление:
- Картошку помойте и нарежьте на одинаковые дольки. Вскипятите воду, посолите и замочите картофель в кипятке.
- Слейте воду, обсушите картофель бумажными полотенцами.
- Смешайте специи, соль и растительное масло.
- Залейте картофель ароматным маслом, перемешайте. Оставьте на 10 минут.
- Застелите противень бумагой для выпечки, выложите картофель кожурой вниз.
- Выпекайте в разогретой духовке 20-25 минут.
Вкусный и ароматный картофель по-селянски готов, приятного аппетита!
Напомним, шеф-повара раскрыли простой трюк, который поможет сделать незабываемую картофельную корочку.
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