Раскрыта хитрость приготовления 'идеального' картофеля по-селянски

Картофель по-селянски – это настоящая классика украинской кухни. Вкусные, ароматные, с хрустящей корочкой – такие кусочки картофеля никого не оставят равнодушными.

Рецептом поделился фуд-блогер romanmishlen в соцсети Instagram. Он раскрыл секрет приготовления "идеального картофеля по-селянски" в духовке. Его хитрость заключается в том, что перед запеканием кусочки картофеля вымачиваются в кипятке 20 мин.

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Ингредиенты:

Картофель - 0,5 кг,

Соль – 1 ч.л.

Кукурузный крахмал - 50 г,

Красный перец – 0,5 ч.л.,

Черный перец – 0,5 ч.л.,

Паприка – 1 ч.л.,

Масло.

Как правильно готовить картофельные кусочки в духовке:

Выбирайте картофель белых сортов, ведь он более крахмальный, что делает корочку более хрустящей.

Перед запеканием картофель нужно вымочить в кипятке. Это поможет ей лучше пропечься, а также сделает корочку более хрустящей.

Правильные специи: паприка дает цвет и вкус, куркума – золотистый оттенок, мускатный орех и чеснок – приятный аромат.

Высокая температура: запекайте картофель при 220°C, чтобы корочка сразу закрепилась и кусочки не становились жесткими.

Положение на противне: выкладывайте картофель на противень кожурой вниз, чтобы минимизировать контакт с бумагой для выпечки.

Приготовление:

Картошку помойте и нарежьте на одинаковые дольки. Вскипятите воду, посолите и замочите картофель в кипятке. Слейте воду, обсушите картофель бумажными полотенцами. Смешайте специи, соль и растительное масло. Залейте картофель ароматным маслом, перемешайте. Оставьте на 10 минут. Застелите противень бумагой для выпечки, выложите картофель кожурой вниз. Выпекайте в разогретой духовке 20-25 минут.

Вкусный и ароматный картофель по-селянски готов, приятного аппетита!

Напомним, шеф-повара раскрыли простой трюк, который поможет сделать незабываемую картофельную корочку.

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