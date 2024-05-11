Раскрыта историческая тайна: кем была единственная женщина, причастная к заговору против Цезаря

Порция Катона, жена Марка Юния Брута, сыграла ключевую роль в заговоре против Гая Юлия Цезаря, став единственной женщиной, причастной к этому событию, изменившему ход истории Древнего Рима.

National Geographic публикует подробности жизни Порции и ее запутанных семейных связей, на фоне которых разворачивалась одна из самых драматичных страниц римской истории.

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Отец-политик и развод по договору:

Порция была дочерью Марка Порция Катона Младшего, известного своим несогласием с Цезарем. Ее первый брак с Марком Кальпурнием Бибулом, соратником отца, закончился разводом с согласия, когда Порция была еще юной. Ее второй брак с Квинтом Гортензием Горталом, заключенный по расчету, тоже был недолгим.

Порция Катона, жена Брута. Источник: AGENCE BULLOZ/RMN-GRAND PALAIS

Запутанные родственные связи Брута и Порции:

В 45 году до н. Порция вышла замуж за Марка Юния Брута, впоследствии ставшего одним из предводителей заговора против Цезаря. Брут был сыном Марка Юния Брута, убитого Гнеем Помпеем Великим, заклятым врагом Цезаря.

Мать Брута, Сервилия Старшая, в течение 20 лет была любовницей Цезаря, что породило слухи, что Брут может быть его сыном. Сестра Брута, Юния Терция, была женой Гая Касия Лонгина, еще одного участника заговора.

Доказательство преданности Бруту:

Первоначально Брут был лояльным Цезарю, но со временем разочаровался в его авторитарных стремлениях. Порция, разделявшая республиканские идеалы отца, поддерживала мужа в его стремлении свергнуть Цезаря.

Чтобы доказать свою преданность, Порция по некоторым источникам нанесла себе ножевое ранение, чтобы продемонстрировать, что способна выдержать боль и сохранить тайну.

После убийства Цезаря Брут был вынужден бежать из Рима, спасаясь от мести приверженцев диктатора. Порция осталась в городе и, по разным версиям, покончила жизнь самоубийством, узнав о поражении мужчины, или умерла по естественным причинам.

Напомним, археологи обнаружили место смерти первого римского императора.

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