Раскрыта тайна гигантского голого 'грубого мужика' в Англии

Исследователи из Оксфордского университета предполагают, что великан Сэрн-Аббас, 55-метровая вырезанная фигура на холме в Дорсете, Англия, изображает Геракла, римского эквивалента греческого божественного героя.

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Фигура, изображающая колоссального обнаженного мужчину, несущего палку с узлом, была высечена в англосаксонский период между 700–1100 гг. нашей эры, когда земля принадлежала королевской семье Западной Саксонии в 9-м и 10-м веках.

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Исследователи предполагают, что фигура являлась пунктом сбора западно-саксонских войск в период, когда саксонские королевства конфликтовали с вторжениями викингов.

"Позиция гиганта, которая выступает с хребта и расположена вблизи основных маршрутов, в сочетании с источниками пресной воды поблизости и расположением в западно-саксонском имении, сделали его идеальным местом для сбора", – сказал доктор Морком, докторант Университета Осло.

"Геракл был известен своими подвигами силы и мужества, и он был бы удобным символом для западно-саксонских войск, сражавшихся с викингами", — добавил он.

Исследование также предполагает, что монахи в Черном аббатстве переосмыслили эту фигуру как изображение святого Эдволда, пытаясь претендовать на мощи святого. Упоминания о гиганте также упоминаются в рукописи 11-го века, хранящейся в Британской библиотеке, где рассказывается об отшельнике, святом Эдвольде, который был неподалеку, и посадил свой посох на вершине холма.

"Монашествующим было неудобно иметь большую, явно обнаженную языческую фигуру на пороге, и они прибегли к интеллектуальной интерпретации, связывая ее со своим святым покровителем, Эдволдом", — сказал доктор Морком.

Исследование продолжается, но оно дает новое представление о значении этого важного исторического памятника.

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