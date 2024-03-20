Раскрыта тайна нанесения татуировок 5300-летнего ледяного человека Этци (фото)

Международная команда археологов и тату-художников раскрыла тайну татуировок, нанесенных на кожу мумии, известной как "ледяной человек Этци".

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По результатам исследования, опубликованным в European Journal of Archaeology, удалось установить, как именно и почему были нанесены 61 рисунок на теле этого древнего человека.

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По версии исследователей, татуировка на Этци похожа на акупунктуру и, возможно, имела целью улучшить ее здоровье. Однако согласно исследованию, удалось опровергнуть долговременные убеждения, что татуировка была осуществлена путем втирания краски в разрезы на коже.

Эксперты установили, что рисунки были нанесены с помощью прокола кожи острым предметом, вероятно, костяной или медной иглой. Для подтверждения этой теории тату-художнику Дэнни Райдею из Новой Зеландии нанесли такие же рисунки, как на теле Этци, используя восемь разных инструментов и четыре разных техники татуировки.

Напомним, в Испании обнаружили 2000-летнюю бронзовую руку с таинственными надписями.

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