Распространенная ошибка: Языковед объяснил, как на украинском правильно писать числительное 'пів'

Многие люди допускают ошибки, когда пишут имя числительное "пів". Это связано с изменением правописания.

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Языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно употреблять это числительное. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

По его словам, согласно нормам нового правописания, числительное "пів", то есть половину чего-то, нужно писать исключительно отдельно с существительными в родительном падеже (кого? чего?). Например, "пів яблука, пів Києва, пів ночі, пів острова".

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В свою очередь с существительными в именительном падеже (кто? что?) пишется вместе. В таких случаях часть "пів" не обозначает половину чего-либо, например, "північ, південь, півострів".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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