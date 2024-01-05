Расшифрована таинственная надпись на древнем сфинксе (фото)

Загадочная надпись на бронзовой статуе сфинкса, раскопанной в начале 19 века, наконец-то раскрыл свои тайны после столетия научных исследований.

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Статуя, датированная III веком, была найдена в Дакии, римской провинции, охватывавшей современную Румынию. Однако его трагически украли у европейского графа примерно в 1848 г. после его первого открытия. Хотя сама статуя остается утраченной, детальный рисунок сохранил ее интригующую надпись, пишет miamiherald.

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Недавно расшифрованная надпись, обнаруженная в исследовании, опубликованном 30 декабря в журнале Mediterranean Archaeology and Archaeometry, раскрывает краткое, но "необычное" стихотворение, отчеканенное на основе Сфинкса.

Несмотря на использование архаического греческого алфавита, надпись дала бессмысленные результаты, если ее истолковывать с использованием греческих фонетических значений. Этот лингвистический парадокс озадачил ученых больше века.

Ключ к раскрытию тайны надписи лежал в его нетрадиционном направлении чтения, слева направо, заметном отклонении от древних норм. Исследователи предположили, что писарь, используя привычную форму архаического греческого алфавита, имел целью высказать что-то на другом языке. Эта гипотеза оказалась плодотворной, поскольку расшифрование фонетических значений выявило ритмическое стихотворение на венгерском языке.

Это стихотворение переводится так: "Вот, поклонитесь: вот святой лев".

Это свидетельствует о преданности, связанной со сфинксом. Это открытие важно, поскольку "культ сфинкса не был частью основной древнеримской мифологии", — объясняет Питер Ревесз, автор исследования и профессор Университета Небраски.

Ревесз подчеркивает уникальную ценность этого артефакта, подчеркивая его роль в документировании религии меньшинства в Римской империи, доказательств которой часто не хватает. Расшифрованная поэма освещает культурный ландшафт Дакии и предлагает редкий взгляд на древние религиозные практики вне римской нормы.

Это открытие важно не только для изучения истории Дакии, но и для понимания раннего праугорского языка и культуры. Оно свидетельствует, что культ сфинкса был распространен в регионе, а также, что в Дакии существовали религиозные практики, отличавшиеся от распространенных в других частях Римской империи.

Напомним, в пустыне Сахара обнаружили древний рисунок в возрасте 5000 лет.

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