Рассол и хозяйственное мыло: топ-3 самых эффективных методов очистки чайника от жира

Почти все хозяйки сталкиваются с проблемой очищения чайника от жира. Хотя сейчас широко доступны химические средства, многие предпочитают альтернативные методы.

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Об этом пишет prostoway.

Одним из эффективных способов является использование горчичного порошка. Вскипятите воду в чайнике, затем натрите его горчицей и протрите влажной губкой. Через 20 минут промойте водой.

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Еще один вариант – использование рассола от огурцов. Залейте его в глубокую посуду и поместите чайник. Прокипятите вместе и варите в течение 30 минут, затем промойте остатки грязи водой.

Хозяйственное мыло также может быть эффективным. Натрите его на терке, добавьте 2 ст.л. ПВА и смешайте с 4л теплой воды. Прокипятите и держите в горячей воде 30 минут.

Напомним, мы уже писали, как очистить чайник от налета.

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