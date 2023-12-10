Растения в возрасте 120 миллионов лет оказались редкими детенышами черепах (фото)

Новые исследования показали, что две древние окаменелости растений, собранные колумбийским священником более 50 лет назад, на самом деле являются редкими черепахами, вылупившимися в эпоху динозавров.

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Окаменелости, длиной 5 и 6 сантиметров, относятся к аптскому (125 миллионов - 113 миллионов лет назад) и меловому периоду (145 миллионов - 66 миллионов лет назад). Это первые морские черепахи, вылупившиеся с того периода в северной части Южной Америки, пишет Информационный бюллетень Live Science.

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Находка была "подлинно удивительной", — сказал ведущий автор исследования Гектор Пальма-Кастро, студент кафедры палеоботаники в Национальном университете Колумбии.

Падре Густаво Уэртас собрал листовидные окаменелости вблизи города Вилья-де-Лейва между 1950 и 1970 годами и позже идентифицировал их как вымершие растения. Но авторы нового исследования теперь обнаружили, что это совсем не листья — это крошечные панцири черепахи.

Команда установила, что окаменелости происходят из верхних панцирей морских черепах. Основываясь на размере и толщине панцирей и характере роста живых черепах, они пришли к выводу, что животным было не больше года, когда они скончались.

"На самом деле это действительно редкость, когда вылупились ископаемые черепахи вообще – когда черепахи очень молодые, кости в их панцирях очень тонкие, поэтому их можно легко уничтожить", - сказал соавтор исследования Эдвин Альберто Кадена, палеонтолог из Университета Росарио в Боготе.

Авторы исследования пишут, что панцири могли происходить от Desmatochelys padillai – старейшей морской черепахи в истории – найденной в тех же окаменевших отложениях, но они не могли быть уверены без полного скелета детенышей.

Напомним, археологи показали дом доисторических людей в возрасте почти 17 тысяч лет.

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