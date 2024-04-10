Растет как трава: какой сорт свеклы советуют сажать опытные огородники
Все любят свеклу за ее неприхотливость! Посадил на солнечном месте, иногда полил – и вот уже на столе борщ, салат или запеченный овощной десерт.
С этими советами вы сможете вырастить самую сладкую и вкусную свеклу. Не забудьте другие сорта свеклы, которые могут вам понравиться. Экспериментируйте, находите свои излюбленные сорта и способы выращивания, пишет noviydoctor.com.
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Какая свекла самая сладкая?
Вот 3 сорта, которые я рекомендую:
1. Пабло F1
- Голландский гибрид, хорошо адаптированный к нашим условиям.
- Корнеплоды небольшие (180-200 г), но очень ровные и красивые.
- Мякоть темная, с четкими кольцами, очень сладкая.
- С 1 кв. м можно собрать почти ведро свеклы.
2. Бордо 237
- Надежный и урожайный сорт.
- Корнеплоды могут быть разного размера, в зависимости от плотности посадки.
- Мякоть темно-бордовая, без колец, также очень сладкая.
- Идеально подходит для борща, салатов и запекания.
3. Боярыня
- Настоящая свекла-гигант! Корнеплоды могут достигать 400-600 г.
- Мякоть темная, сладкая, но не такая плотная, как в первых двух сортах.
- Этот сорт хорошо сохраняется в течение зимы.
Секрет сладкой свеклы:
- Подкармливайте солью! На 10 л воды добавьте 1 ст. л. соли.
- Не загущайте посадку. Между растениями должно быть не менее 10 см.
- Регулярно поливайте. В жару – чаще.
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