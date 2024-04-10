Растет как трава: какой сорт свеклы советуют сажать опытные огородники

Все любят свеклу за ее неприхотливость! Посадил на солнечном месте, иногда полил – и вот уже на столе борщ, салат или запеченный овощной десерт.

С этими советами вы сможете вырастить самую сладкую и вкусную свеклу. Не забудьте другие сорта свеклы, которые могут вам понравиться. Экспериментируйте, находите свои излюбленные сорта и способы выращивания, пишет noviydoctor.com.

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Какая свекла самая сладкая?

Вот 3 сорта, которые я рекомендую:

1. Пабло F1

Голландский гибрид, хорошо адаптированный к нашим условиям.

Корнеплоды небольшие (180-200 г), но очень ровные и красивые.

Мякоть темная, с четкими кольцами, очень сладкая.

С 1 кв. м можно собрать почти ведро свеклы.

2. Бордо 237

Надежный и урожайный сорт.

Корнеплоды могут быть разного размера, в зависимости от плотности посадки.

Мякоть темно-бордовая, без колец, также очень сладкая.

Идеально подходит для борща, салатов и запекания.

3. Боярыня

Настоящая свекла-гигант! Корнеплоды могут достигать 400-600 г.

Мякоть темная, сладкая, но не такая плотная, как в первых двух сортах.

Этот сорт хорошо сохраняется в течение зимы.

Секрет сладкой свеклы:

Подкармливайте солью! На 10 л воды добавьте 1 ст. л. соли.

На 10 л воды добавьте 1 ст. л. соли. Не загущайте посадку. Между растениями должно быть не менее 10 см.

Между растениями должно быть не менее 10 см. Регулярно поливайте. В жару – чаще.

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